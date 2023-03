Coppia morta a Brindisi: colpi di arma da fuoco sui corpi

Il nuovo mese, quello di Marzo, presenta subito diversi “misteri irrisolti”. Questa volta si parla di una coppia morta a Brindisi, i corpi sono stati ritrovati nella loro casa e mostrano ferite inflitte con armi da fuoco.

Sono pochissime le tracce e si ipotizza un eventuale duplice omicidio.

Brindisi, coppia morta: poche piste

La provincia di Brindisi si tinge di giallo per questo fatto di cronaca che sembra avvolto nel mistero. Una coppia è stata trovata senza vista nella propria abitazione, esattamente in un casolare di Serranova, una frazione di Carovigno. Una notizia scioccante, visto che si parla di appena 90 abitanti. La dinamica appare però poco chiara.

Lui Antonio Calò di circa 70 anni, lei Caterina Martucci di circa 64 anni. Ecco i corpi delle due vittime che presentano colpi di ferite da armi da fuoco e, si suppone dunque, colpi di pistola. La porta di casa non è però stata forzata e, di conseguenza, non si può supporre che ci sia stato un tentato furto. Ci sono così innumerevoli dubbi sulla vicenda.

Il corpo della donna è stato trovato in camera da letto, mentre quello di lui appena all’ingresso, ricoperto di sangue. Le poche cose che si sanno possono portare a due dinamiche diverse. La coppia potrebbe aver aperto la porta a qualcuno (che magari conosceva) senza sapere il suo intento; oppure un duplice omicidio. Nel secondo caso però mancherebbe l’arma (o le armi) utilizzata per compiere il gesto: non è infatti stato trovato nulla di ciò.

Per adesso le indagini stanno andando avanti, seppur senza tesi certe o verosimili. Si tratta di una notizia scioccante e misteriosa, che non permette alle forze dell’ordine di capire l’accaduto e, di conseguenza, di lavorare al meglio per conoscere la verità e trovare eventualmente il colpevole. Si procederà adesso alla perlustrazione della zona e all’interrogatorio dei vari cittadini.

LEGGI ANCHE: Monza, accoltella il marito e poi chiama i soccorsi: arrestata una 34enne.