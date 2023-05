Eurovision 2023, chi sono i Paesi già in finale e quando canta Marco Mengoni in gara?

Eurovision 2023, ecco i Paesi già qualificati per la finalissima di sabato 13 maggio e quando si esibisce Mengoni in gara.

Eurovision 2023, la prima semifinale è andata in scena con i primi risultati. Le votazioni di fine serata hanno decretato i primi eliminati ma anche i primi qualificati. Ecco, inoltre, chi sono i Paesi già in finale e quando Mengoni si esibisce in gara.

Eurovision 2023, chi sono i Paesi già in finale

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 è andata in scena. I paesi eliminati sono stati Malta, Lettonia, Irlanda, Azerbaigian e Paesi Bassi. Mentre a qualificarsi per la finalissima di sabato 13 maggio sono Croazia, Moldavia, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia, oltre ovviamente a Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, più il paese vincitore dello scorso anno, l’Ucraina. Giovedì 11 maggio oltre ai 16 semifinalisti che si contenderanno gli ultimi 10 posti per la finale di sabato 13 maggio presenteranno i loro brani anche Spagna (Blanca Paloma), Ucraina (TVORCHI) e Regno Unito (Mae Muller).

Quando canta Marco Mengoni in gara?

L’Italia è tra i Paesi che accedono direttamente alla finale dell’Eurovision. Tuttavia Mengoni ha avuto la possibilità di esibirsi già prima, perché durante la semifinale di martedì 9 maggio il brano, certificato triplo platino, è stato presentato fuori concorso. Dunque, l’artista, vincitore dell’ultimo Sanremo, si esibisce in gara sabato 13 maggio.