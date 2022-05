Quelle brave ragazze, nuovo reality “on the road”: dove vederlo, quando inizia, come funziona

È in arrivo Quelle brave ragazze, il nuovo reality con protagoniste Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Quando inizia? Dove vederlo? Come funziona il programma? Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sulla nuova avventurosa trasmissione.

Quelle brave ragazze, tutto sul nuovo reality: dove vederlo e quando comincia

Ecco Quelle brave ragazze: arriva sul piccolo schermo un’avventura on the road con protagonista un trio di leggende dello spettacolo italiano: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Il programma, prodotto da Sky Original e realizzato con Blue Yazmine, nasce da un’idea della stessa Mara Maionchi, come ha spiegato lei stessa in conferenza stampa: “L’idea è nata perché nei programmi ci sono sempre ragazze giovani ma anche noi sappiamo divertirci“.

La prima puntata del nuovo reality targato Sky andrà in onda il 19 maggio 2022 su Sky Uno alle 21 e 15. Le puntate del programma saranno inoltre disponibili in streaming su NOW e Sky GO.

Come funziona la trasmissione?

A bordo di uno sgargiante furgoncino rosa shocking, le tre protagoniste affronteranno un lungo viaggio in Spagna, affiancate da cameramen e dal loro autista e aiutante Alessandro Livi. Nel corso del programma Livi guiderà il trio in una serie di missioni ed attività, aiutandole a conoscere la cultura e le usanze locali. Per tutta la durata della vacanza Orietta, Sandra e Mara condivideranno tutto, mangiando e cucinando assieme e cercando di sopravvivere sotto lo stesso tetto.

Il programma avrà inizio con l’arrivo in aeroporto delle tre “brave ragazze”, ancora inconsapevoli della destinazione del loro viaggio.