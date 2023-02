Stefano Corti operato d’urgenza, cosa è successo?

La notizia riguarda Stefano Corti, operato d'urgenza e portato in ospedale. La preoccupazione della compagna e dei follower non è mancata.

Tra le coppie più in voga del momento – sui social – c’è sicuramente quella formata da Bianca Atzei e Stefano Corti, diventati da poco genitori del piccolo Noa Alexander. Questa volta la notizia riguarda La iena Stefano Corti, operato d’urgenza e portato in ospedale. La preoccupazione della compagna e dei follower non è mancata.