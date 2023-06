Tiziano Ferro a Milano il 17 giugno: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Tiziano Ferro a Milano si esibisce in concerto nella serata del 17 giugno, in una serie di eventi che tiene proprio in queste sera nella città lombarda. I biglietti sono ancora disponibili non solo per questo concerto ma anche per i prossimi.

Tiziano Ferro a Milano il 17 giugno: scaletta delle canzoni

Tiziano Ferro si esibisce in concerto allo stadio San Siro di Milano nella serata di sabato 17 giugno 2023. Si tratta di una serie di eventi musicali che l’artista tiene proprio in queste sera nella città lombarda. Ecco la scaletta delle canzoni che Ferro porta sul palco:

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Si è partiti da Udine con la data zero del tour “TZN 2023” per poi proseguire nelle altre città italiane: Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancona, Modena e Padova.