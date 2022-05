Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo in un nuovo reality: “Str…ate a iosa!”

Un inedito trio Maionchi-Berti-Milo in un nuovo reality on the road. Arriva sui canali Sky Quelle brave ragazze, trasmissione che segue il viaggio di tre icone dello spettacolo italiano in giro per il mondo. Mara, Orietta e Sandra presentano il programma a Che tempo che fa: “Siamo vecchie in viaggio che fanno str…ate a iosa”.

Un nuovo reality show è in arrivo sui canali Sky dal 19 maggio 2022. Si tratta di Quelle brave ragazze, il nuovo programma che racconta un viaggio on the road con protagonista un inedito trio: Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo. Le tre donne, ottantenni ma più giovani che mai, hanno presentato il programma in un’intervista, ospiti di Fabio Fazio negli studi di Che tempo che fa: “Ci siamo divertite un sacco abbiamo fatto una gita scolastica!”.

“Non ci conoscevamo noi tre.” -ha spiegato Orietta Berti- “Ci siamo sempre visto dietro le quinte”. Per Sandra Milo si tratta del suo primo vero viaggio con delle amiche: “Ho fatto pochissime vacanze, ho cominciato a lavorare a 12 anni ed ora che ne ho 89 ancora continuo, non ho tempo per le vacanze.

Mi piace questo lavoro. I vecchi hanno più possibilità di trovare lavoro, io sono vecchia! Posso dirlo!”. Mara Maionchi ha concluso con il suo solito piglio, raccontando di essere stata lei ad aver avuto l’idea da cui è nato il reality: “Siamo il nuovo che avanza! Ho inventato io questo programma, avevo in mente di fare un viaggio insieme a delle ragazze mie coetanee. Siamo vecchie e facciamo stron**te a iosa.

La Berti è la più giovane ha 78 anni!“.

Quelle brave ragazze al debutto su Sky: “Anche noi sappiamo divertirci”

Le tre anziane protagoniste di Quelle brave ragazze hanno parlato del programma e della loro esperienza di viaggio durante una conferenza stampa, insieme ai dirigenti di Sky. “Questo programma ha al centro tre pioniere.” -ha dichiarato Antonella D’Errico, Executive VP Sky Italia- “Persone ancora oggi curiose e attive. E queste tre messe insieme per spunto di Mara era qualcosa di imperdibile”.

“L’idea è nata perché nei programmi ci sono sempre ragazze giovani ma anche noi sappiamo divertirci.” -ha spiegato Mara Maionchi- “Un viaggio per conoscersi, per scoprire anche i posti che abbiamo visto.

Noi ci siamo molto divertite. E poi finché c’è vita c’è speranza. Tutti notavano il van, poi però scendevamo noi che facevamo fatica anche a scendere”.

Sandra Milo ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a partecipare: “Non è stato un viaggio alla ricerca del tempo perduto ma alla ricerca di un tempo nuovo. Io lavoro moltissimo, sono una vecchia. Non mi offendo perché è uno stato della vita. Ma sono ancora la mamma mi occupo molto della famiglia.

Quindi era anche un modo per staccare, per ritrovare il nostro Io. Ed essere insieme a donne straordinarie come loro mi ha aiutato a ritrovare me stessa“.

Orietta Berti incrocia le dita e pensa già a un bis: “Speriamo che il programma vada bene così almeno riandiamo in vacanza, ma le nostre primavere sono come quelle dei cani. Non ho mai fatto delle vere vacanze così da sola, quando andavo in giro con Osvaldo per lo più andavo a vedere altri spettacoli”.