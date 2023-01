Tramite amicizia è il nuovo film di Siani: trama, quando esce e il cast

Tramite amicizia è il titolo del nuovo film da regista e protagonista dell’attore napoletano Alessandro Siani. Nelle ultime ore è stato pubblicato il poster che mostra diverse informazioni: dal cast alla data di uscita.

Tramite amicizia è il nuovo film di Siani: trama e quando esce

Alessandro Siani arriva al Cinema con il suo nuovo film “Tramite amicizia” nei panni sia di regista sia di attore protagonista. Nelle ultime ore è stato svelato e pubblicato il poster che fornisce diverse indicazioni, a partire dalla data di uscita: il 14 febbraio 2023 distribuito da 01 Distribution.

Ecco la sinossi ufficiale: “Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l’amico perfetto… Questa volta però, a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui! Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?”.

Il cast

Il poster che è stato pubblicato mostra anche chi saranno i principali protagonisti. Dunque, insieme a Siani ci sono Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema, in associazione con Bartlebyfilm, con il supporto della Regione Emilia-Romagna ed il patrocinio del Comune di Ferrara.