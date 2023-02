Madame piange alla finale di Sanremo 2023, cosa è successo

Madame piange durante la finale del Festival di Sanremo 2023: cosa è successo? La giovane rapper è stata travolta dalla commozione dopo la sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston: “Un Sanremo difficile per me”.

Tanti i momenti iconici durante l’ultima serata del 73esimo Festival di Sanremo, che ha visto vincitore Marco Mengoni e la sua Due vite. La protagonista di uno degli episodi più forti è stata senz’altro Madame, rapper in gara con Il bene nel male. La giovane artista si è commossa dopo aver terminato la sua esibizione ed è scoppiata in lacrime tra le bracca di Amadeus: “Questo per me è stato davvero un Sanremo difficile, per correre i 100 metri ne ho fatti mille. Parte del mio impegno lo devo a te Ama e ti ringrazio davvero tanto”. Il conduttore, con un braccio ancora attorno alla sua spalla, ha poi riaffermato il suo sostegno nei confronti della cantante: “Madame è un grandissimo talento”.

Il caso Green Pass e le richieste di esclusione dal Festival

Madame si riferiva senz’altro allo scandalo dei falsi Green Pass per il quale è stata indagata dalla Procura di Vicenza. Il caso aveva creato enormi polemiche attorno alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, con molti che chiedevano a gran voce la sua esclusione. Amadeus, tuttavia, ha puntato i piedi e l’ha difesa, confermando la sua partecipazione. Ciononostante, lo scandalo ha continuato a creare pressione attorno a Madame, come dimostra il presunto litigio dietro le quinte con Anna Oxa, che le avrebbe chiesto di vaccinarsi.