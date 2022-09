Chi è Khaby Lame, star di Tik Tok: età, origini, contenuti pubblicati

Khaby Lame, star di Tik Tok, è uno dei personaggi più seguiti sul social network particolarmente frequentato dai ragazzi. Ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

Chi è Khaby Lame

Khaby Lame, star di Tik Tok, è uno dei personaggi più seguiti sul social grazie alla sua simpatia e al suo modo di porsi che hanno fatto presa sugli utenti che frequentato Tik Tok. Nato a Dakar nel 2000 ma cresciuto cresciuto a Chivasso, paese in provincia di Torino, Khaby Lame ha cominciato a farsi conoscere durante la pandemia da Covid-19 e il suo successo su Tik Tok è cresciuto mese dopo mese.

Khaby è arrivato in Italia quando aveva un anno ed ha ricevuto ufficialmente la cittadinanza italiana nell’agosto del 2022. Licenziato nel 2020 dal suo lavoro di operatore di macchine CNC, comincia a pubblicare video su TikTok. Diventa famoso sulla piattaforma soprattutto grazie ai suoi divertenti video-risposta a life hack eccessivamente complicati, in cui svolge la stessa attività in modo semplice e con espressione impassibile.

Il successo nazionale e internazionale

Khaby Lame è diventato famoso per i suoi video fatti pur senza mai spiccicare parola, dimostrando però una grande espressività e simpatia grazie ai quali comincia ben presto a crearsi una grande fetta di pubblico. In una intervista rilasciata a Repubblica, il tiktoker ha affermato che “non ho mai fatto caso alle classifiche, continuerei a fare video anche se a vederli fossero in pochi. Penso di essere bravo perchè mi viene naturale”.

La sua comicità risulta inoltre comprensibile a un pubblico ben più ampio di quello italiano, vantaggio che gli consente di lottare alla pari con i colossi americani e di imporsi a livello internazionale.