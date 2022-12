Madame indagata per falso green pass rischia l’esclusione dal Festival di Sanremo? La questione è delicata e verrà affrontata dalla direzione artistica del Festival nei prossimi giorni.

Madame indagata per falso green pass: Sanremo a rischio?

La cantante Madame, nome d’arte Francesca Calearo, è una dei big scelti da Amadeus in gara alla prossima edizione di Sanremo con il brano “Il bene nel male”. Ma la nuova indagine giudiziaria – la cantante è indagata per falso green pass – potrebbe porle degli ostacoli e avere delle ripercussioni sulla sua eventuale partecipazione.

Ma come verrà deciso il provvedimento da adottare (se ne verrà adottato qualcuno?). Non essendo sotto contratto con la Rai, la tv pubblica non può applicare il codice etico.

Ancora nessuna presa di posizione dal Festival

Dalla produzione del festival come pure dalla direzione artistica al momento non sono arrivate prese di posizione come non sono ancora arrivate dalla sua casa discografica, la Sugar (anche se nei prossimi giorni è probabile qualche presa di posizione).

Secondo le norme sanitarie, per permetterle di lavorare bastava sottoporsi a un tampone con esito negativo ma sui social il dibattito sulla sua partecipazione a Sanremo è acceso e molti considerano in bilico la sua partecipazione.