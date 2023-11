Mirko e Perla al GF, il confronto tra le lacrime: “Sei stato il mio primo amore”

GF 2023, Mirko e Perla sempre più vicini: confronto tra le lacrime tra gli ex fidanzati. "Sei stato il mio primo amore, non parlo di infatuazioni".

GF 2023, confronto in lacrime tra Mirko e Perla: “Sei stato il mio primo amore”. Gli ex protagonisti di Temptation Island ripensano al loro passato insieme nella casa più spiata d’Italia: “Non ci mancava nulla, ma a me mancava tutto”.

GF 2023, l’ultimo confronto tra Mirko e Perla: “Sei stato il mio primo amore”

L’ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello 2023 ha senz’altro destabilizzato Mirko Brunetti, già messo in difficoltà dalle avance di Angelica Baraldi e dalla gelosia della sua compagna, Greta Rossetti. Le due ex star di Temptation Island hanno parlato molto negli ultimi giorni, riavvicinandosi e parlando a fondo della fine della loro relazione. L’ultimo confronto tra Perla e Mirko si è rivelato molto intimo per i gieffini, che han messo a nudo il proprio dolore e sentimenti repressi tra le lacrime.

“Io non recrimino i tuoi atteggiamenti.” -spiega Perla- “La mia delusione è sul fatto che io sono stata cinque anni con una persona e poi ho visto questo ragazzo talmente diverso in così poco. Io a differenza tua sono migliorata e maturata. Tu invece ti sei trovato in alcune situazioni. A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Io mi sono resa conto che ti facevo male e ti dicevo “Lasciami”. Non è che non mi rendessi conto di come mi comportavo e dei miei sbagli. Però se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti“.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Alla fine Perla ha ammesso che la relazione con Mirko è stata importantissima per lei: “Io adesso sono consapevole di quello che provo per te… Che provavo. Dico provavo perché mi hai deluso e ho sofferto. Ringrazio le persone che mi sono state intorno. Ho passato un mese difficile e ho trovato le forze di rialzarmi. Tu sei stato il mio primo amore e non sarei riuscita a dirlo a un altro così in fretta. L’infatuazione è un conto, ma l’amore è diverso. Io ti ho amato! Non era solo innamoramento, ti ho amato e sei stato l’unico. Non parlo di attrazioni o infatuazioni“.

La risposta di Mirko: “Ho cercato di essere forte, ma non lo ero. Volevo solo renderti felice”

Anche Mirko si è lasciato trascinare dalle emozioni: “Provavi? Se dici “Provo” non succede nulla. Comunque io avevo solo voglia di rendere felice te. Io senza di te non sarei diventato l’uomo che sono oggi. Poi alla fine però ci facevamo del male e avevamo scordato il bello. E poi sappi che io non è che ho mai incolpato te di tutto. Quando io mi metto a piangere e dico se Perla è felice, lo sono anch’io, perché è quello che non sono riuscito mai a trasmetterti”.

Mirko ha raccontato di aver represso e sopportato molto per il bene di Perla: “Mandavo giù. Facevo quello forte, ma in realtà non lo sono mai stato. Perché poi si vede quando crollo. Non lo sono mai stato. Facevo quello forte perché devo fare l’uomo della situazione. Perché c’ero io. Perché mi sentivo in colpa che stavi lontana dai tuoi. Non volevo dare pensiero ai tuoi, non volevo dare pensiero ai miei. Me le sono prese tutte io le responsabilità. Poi sono sbottato perché ho 26 anni, non cinquanta”.