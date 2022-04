Chi è la moglie di Mino Raiola? Hanno figli?

Mino Raiola è un procuratore calcistico che si è distinto per la sua capacità di trattare i cartellini dei giocatori con grande abilità. Il 28 aprile 2022 si viene a conoscenza che è ricoverato al San Raffaele in gravi condizioni. Ma chi è la moglie?

Mino Raiola, chi è la moglie?

All’anagrafe Carmine Raiola ma per tutto noto come Mino Raiola il noto agente è nato a Nocera Inferiore il 4 novembre 1967 da una famiglia originaria di Angri.

La sua carriera di procuratore più influente al mondo l’ha costruita anche grazie alla moglie, Roberta, donna di origine foggiana, che è stata la sua spalla in tutti questi anni di carriera nel mondo del calcio e dello sport in generale. Conosciuta in Puglia durante uno dei suoi primi affari in ambito calcistico, I due stanno insieme da oltre trent’anni, anche se l’agente spesso è costretto a vederla poco a causa dei numerosi impegni lavorativi.

Figli

Mino Raiola e la moglie Roberta insieme hanno avuto due figli, di cui in realtà si sa poco. Entrambi amano il mondo dello sport come il padre, anche se nessuno dei due ha deciso di intraprendere la carriera di calciatore o di inseguire il lavoro intrapreso dal padre.