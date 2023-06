Sottomarino Titan, Cecilia Strada risponde all’attacco di SeaWatch: “La vita umana vale sempre”

Sottomarino Titan, Cecilia Strada ha voluto rispondere all’attacco lanciato dalla Ong di SeaWatch alle ricerche dei 5 dispersi poi morti. A paragone sono stati messi i tanti migranti che perdono la propria vita in mare.

Sottomarino Titan, Cecilia Strada risponde all’attacco di SeaWatch

Cecilia Strada ha risposto su Twitter dopo l’attacco e la sottolineatura della Ong SeaWatch sulle ricerche e il possibile salvataggio, poi fallito, del sottomarino Titan. “Amici il punto non è “Che vergogna i salvataggi per i miliardari, con tutti i migranti che muoiono!”. Il punto è “Salviamo i miliardari. E salviamo i poveri”. La vita umana vale sempre. Ridere dei ricchi che muoiono è un po’ come girare la testa davanti ai poveri che crepano, no?”.

Amici il punto non è “Che vergogna i salvataggi per i miliardari, con tutti i migranti che muoiono!”. Il punto è “Salviamo i miliardari. E salviamo i poveri”. La vita umana vale sempre. Ridere dei ricchi che muoiono è un po’ come girare la testa davanti ai poveri che crepano, no? — Cecilia Strada (@cecilia_strada) June 22, 2023

Le parole della Ong sulle ricerche per i 5 dispersi e poi morti del sottomarino

Nelle scorse ore, la Ong aveva, sempre su Twitter, lanciato un duro attacco alle ricerche dei 5 dispersi paragonandoli ai tanti poveri migranti che perdono la propria vita in mare. “Per salvare 5 persone (ricche) a bordo del sottomarino disperso sono giustamente impiegate guardie costiere di quattro Stati, Nato e compagnie commerciali dotate dei mezzi più sofisticati”, ha scritto SeaWatch.

Per salvare 5 persone (ricche) a bordo del sottomarino disperso sono giustamente impiegate guardie costiere di quattro Stati, Nato e compagnie commerciali dotate dei mezzi più sofisticati. Sarebbe bastato molto meno per salvare 700 persone (povere) naufragate a largo della Grecia — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 20, 2023

