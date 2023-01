Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 febbraio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 6 al 12 febbraio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nei primi giorni di febbraio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 6-12 febbraio, le previsioni per tutti i segni

Gli appassionati di astrologia si preparano ad affrontare il mese di Carnevale con uno sguardo verso le stelle. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno i primi giorni di febbraio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 6 al 12 febbraio?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

I nati nell’Ariete avranno un po’ di beghe amorose nei prossimi giorni. Attenti a non turbare la serenità di coppia permettendo interferenze di terzi incomodi. Non date però la colpa solo agli impiccioni, cercate di riflettere sul vostro rapporto. Non prendete decisioni affrettate, è un periodo troppo stancante e stressante e non siete abbastanza lucidi. Fate un respiro profondo e aspettate.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Giorni di riflessione attendono i nati nel Toro. È il periodo migliore per esplorare i vostri sentimenti, le vostre paure e i vostri desideri. Dedicate quanto più tempo possibile a voi stessi ora che potete, la vostra vita si farà molto più concitata a breve. Tra impegni lavorativi e familiari non riuscirete a fermarvi un attimo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Sospiri in ufficio nei prossimi giorni per i nati nei Gemelli. Il lavoro vi fa penare e non sembra esserci altra via d’uscita, è tempo di prendere una decisione importante. Il tanto stress di questi giorni, unito all’opposizione di Giove, vi rendono agitati e frustrati. Consolatevi con l’amore, unica nota positiva, sia per i single che per le coppie. Riuscirete a superare l’ostacolo che al momento vi frena.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Poca pazienza per pubblico e colleghi in questi giorni per i nati nel Cancro. Ogni interazione di troppo non fa altro che innervosirvi di più. Non va meglio nel privato, dove la frustrazione lavorativa potrebbe portarvi ad incrinare qualche rapporto. Da un lato avete bisogno di dedicare del tempo a voi stessi, dall’altro dovete imparare a gestire meglio le vostre emozioni.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Molte prospettive e occasioni nei prossimi giorni per i nati nel Leone. Avrete modo di mettervi in gioco ed essere molto più produttivi del solito, a patto di ingoiare l’orgoglio e di ascoltare una voce diversa dalla vostra. Molto bene anche per il cuore, soprattutto per gli amori giovani. Attenti a non inseguire cotte troppo sfuggenti e scostanti, rischiano di passarvi incertezza.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Nessuna fretta in amore per i nati nella Vergine. Per ora vi godete il momento, senza pressioni o aspettative. Innamorarsi per voi è un processo lungo e avete tanti interessi ancora in ballo. Tanti progetti ancora attivi prenderanno una piega favorevole nei prossimi giorni, anche grazie al supporto di Venere e del Saturno. Gli astri vi aiuteranno anche a conciliare qualche partner un po’ troppo impaziente.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Respiri profondi e pazienza, questo è il segreto per i nati nella Bilancia in questa settimana. Qualche incomprensione pesante metterà alla dura prova il vostro umore nei prossimi giorni. Non è il momento di riavvicinarsi, ma neanche quello di tagliare i ponti: pazientate e non lasciatevi travolgere dalle emozioni negative. Guardate al futuro con ottimismo e siate aperti al compromesso.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

I nati nello Scorpione dovranno avere il pieno controllo di se in questi giorni. La rabbia vi assale in più frangenti, ma siete perfettamente in grado di controllarla ed evitare decisioni impulsive. Canalizzatela in modo positivo, soprattutto sul lavoro: alcune sfide economiche si avvicinano, dovrete essere pronti. Non lasciate che questo periodo complesso mini la vostra fiducia.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

I nati nel Sagittario sono frenati dai propri dubbi e preconcetti. È il momento di lanciarli dalla finestra e di fare un salto nel buio in amore. Cercate di conoscere persone nuove, anche in contesti che di norma non vi apparterrebbero: mettetevi alla prova. Guardate al futuro con ambizione e ottimismo, mettete in piedi qualcosa di concreto, che sia un progetto o una relazione.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Venere ricarica le batterie dei nati nel Capricorno, pronti ad osare ancora di più in questo febbraio. Gli inconvenienti non bastano a turbare il vostro umore, siete più ottimisti e carichi che mai. Non date peso alle peripezie e guardate al futuro, sia in amore che sul lavoro. Usate l’energia degli astri per trascinarvi oltre l’ostacolo, qualunque esso sia.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

I nati nell’Acquario sono più socievoli che mai in questi primi giorni di febbraio. È un ottimo momento sia per coltivare le vostre amicizie che per crearsi nuovi importanti contatti lavorativi. Siate pronti a viaggiare e a cogliere le occasioni giuste, sia per crearvi ricordi che per portarvi avanti in ufficio. Anche in amore la vostra affabilità potrebbe portarvi bene, potreste incontrare una persona speciale.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 6-12 febbraio

Non c’è più tempo, è l’ora di agire per i nati nei Pesci. Non avete le risorse che speravate, ma ormai non potete più permettervi di attendere tempi migliori. Si fa ora o mai più. La stanchezza e la consapevolezza delle difficoltà che vi attendono potrebbero frenarvi, ma è il momento di perseverare, abbiate fiducia nelle vostre capacità.