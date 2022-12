Pesante litigio al GF Vip, scontro tra Patrizia e Antonino: cosa è successo?

Litigio furioso nella notte al GF Vip 7, cosa è successo tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese? Aria pesante nella casa più spiata d’Italia, è scontro tra i concorrenti: “Come ti permetti di puntare il dito verso gli altri?”. Antonino: “Smetti di sputarmi addosso”.

GF Vip 7, litigio pesante tra Patrizia e Antonino: che cosa è successo?

Si alza la tensione al Grande Fratello Vip 7, con una nottata di aspre litigate tra i concorrenti, in particolare tra Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

Che cosa è successo? La scintilla che ha fatto esplodere il cast è stata un’accesa discussione tra Antonino, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La lite si è poi espansa, coinvolgendo anche Edoardo Donnamaria che si è intromesso a difesa della modella venezuelana. A quel punto l’ex di Belen ha alzato il tiro, accusando Oriana ed Alberto De Pisis di aver sparlato degli altri concorrenti alle loro spalle. Un’affermazione che ha mandato su tutte le furie Patrizia che è corsa addosso ad Antonino, mettendogli anche le mani addosso.

La furia della Rossetti: “Come ti permetti di puntare il dito?!”

Patrizia Rossetti non ci ha visto più e ha cominciato ad inveire contro l’hair stylist: “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi? Io? Hai visto una clip mentre parlo male di te? Micol? Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca**o, era un problema mio e ho risolto.

Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così”. Antonino non si fa problemi a replicare: “Tu hai sparlato di Micol. Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso“.

Ma perché Patrizia Rossetti deve sempre andare a 2 cm dalla faccia ad urlare alle persone? pic.twitter.com/Vqe6xLGDlk — polemicosa101✨🤠 (@polemicosa101) December 30, 2022

Il litigio tra i due non si ferma, con Patrizia che si difende per alcuni commenti fatti su Daniele: “Non ho mai parlato male, ne dovresti sapere qualcosa. Quello con Daniele in passato non è stato uno spettegolare, forse un giorno lo capirai. Non mi mettere parole in bocca che non ho detto”. La risposta dell’ex di Belen è molto sarcastica: “Ah, Daniele allora quelle cose che ha detto erano complimenti”. In seguito alla lite, Antonino si sfoga poi con Antonella Fiordelisi: “Lei mi ha sputato in faccia.

Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre”.