Europa League: Sporting Lisbona-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita

Al di là di Inter e Milan, ci sono anche altre squadre italiane impegnate nel panorama europeo. Le due squadre di Milano hanno battuto Benfica e Napoli e si sfideranno in semifinale di Champions League. Per l’Europa League ci sono invece Roma-Feyenoord e Sporting Lisbona-Juventus, di cui si scopriranno le probabili formazioni.

In Conference impegnata la Fiorentina, che ospita il Lech Poznan.

Probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus

Il Giovedì è ormai la serata per le squadre che giocano in Europa e in Conference. Tra queste c’è la Juventus che, eliminata anzitempo dalla Champions League, si è “rifugiata” in questa competizione. Vista la qualità della rosa, appare una delle favorite, anche se di certo non brilla sul piano del gioco.

La gara d’andata, a Torino, si è conclusa 1-0 per la Vecchia Signora (grazie al gol di Gatti), ma ha messo in evidenza pregi e difetti del club. Troppo spesso schiacciati, i bianconeri hanno trovato la rete della vittoria subendo però un po’ troppo. Decisivo Perin (subentrato a partita in corso) in almeno due occasione. La compagine italiana potrebbe dunque essere ad un passo dalla semifinale, però dovrà giocare almeno altri 90 minuti. I portoghesi cercheranno di spingere il più possibile.

Di seguito le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Juventus, anche se potrebbero ancora dei cambi:

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Inacio; Esgaio, Morita, Goncalves, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao.

Allenatore: Ruben Amorim.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Due compagini diverse e con un trascorso impossibile da confrontare. Eppure si ritrovano a contendersi il medesimo obiettivo. Chi passerà il turno affronterà la vincente di Siviglia-Manchester United, gara che all’andata si è stampata sul 2-2.

Si scende in campo Giovedì 20 Aprile alle ore 21, terreno dell’incontro lo Stadio José Alvalade di Lisbona. La sfida sarà trasmessa su DAZN e sui canali Sky.