GF, Alberto De Pisis e il tumore: “Avevo 25 anni, non l’ho detto a nessuno”

GF Vip 7, Alberto De Pisis racconta la sua lotta al tumore: “Avevo solo 25 anni, non l’ho detto a nessuno”. Nell’ultima puntata del Grande Fratello, l’ex di Taylor Mega ha deciso di aprirsi su una delle fasi più difficili della sua vita.

Nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 7, Alberto De Pisis ha trovato finalmente la forza di parlare apertamente delle difficoltà che ha affrontato durante la sua vita.

Come già anticipato in alcune brevi chiacchierate con Antonino Spinalbese e Carolina Marconi, infatti, l’ex di Taylor Mega ha dovuto lottare contro un tumore quando aveva solo 25 anni. “Ho dovuto fare le terapie, ho visto i miei sogni andare in frantumi.” -spiega De Pisis- “Il mio primo approccio è stato a me non interessa, ma mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della vita. I medici erano stati chiari, non sappiamo se arrivi a domani”.

Un percorso irto di difficoltà: “Non l’ho detto a nessuno, mi sono isolato”

La notizia ha pesato molto sulla psiche di Alberto: “Io inizialmente non volevo farcela. Improvvisamente trovi le forze per affrontarlo. Ero isolato, non volevo compassione e commiserazione, volevo far finta che non c’era nulla per farcela da solo. Ho chiesto a mio fratello e mio padre di venirmi a trovare se non ce l’avessi fatta”. Sempre più sconfortato, De Pisis ha cominciato gradualmente ad isolarsi da tutti: “Non l’ho detto a nessuno, è stata la mia linea di difesa personale.

È un modo per tenere una cosa stretta a te. Dopo un pianto di 7 ore ho deciso che ce l’avrei fatta”. Oggi il giovane influencer è riuscito a sconfiggere il suo male e ha inaugurato una nuova fase della sua vita.