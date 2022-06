Giornata mondiale dell’ambiente 5 giugno 2022: tema ed iniziative

Giornata mondiale dell’ambiente 2022: come ogni anno si ricorda il rispetto e la cura del creato attraverso anche delle iniziative che mirano a sensibilizzare sempre di più il tema.

Giornata mondiale dell’ambiente 5 giugno 2022: tema

Il 5 giugno di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente. La giornata è stata istituita con la risoluzione 2994 del 15 dicembre 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

#OnlyOneEarth e #SoloUnaTerra sono il tema e l’hashtag ufficiale della campagna per questo 2022.

Un modo anche per far crescere la sensibilità. il rispetto e la cura dell’ambiente anche sui social e quindi ai più giovani. «Nell’universo ci sono miliardi di galassie, nella nostra galassia ci sono miliardi di pianeti – osserva l’ONU -. Ma c’è solo una Terra: prendiamocene cura».

«Il cambiamento climatico, la perdita di natura e biodiversità, l’inquinamento, l’emergenza rifiuti: i segnali che la Terra è in “codice rosso” sono tutti intorno a noi e diventano ogni giorno più gravi ed evidenti», scrive in una nota dedicata alla Giornata il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite.

«Parallelamente, miliardi di persone non vedono garantiti un reddito, il cibo, un riparo, assistenza sanitaria ed educazione. La crisi energetica e alimentare che si sta sviluppando sulla scia della pandemia e della crescita dei conflitti nel mondo sono ulteriori cause di preoccupazione.

La via d’uscita è quella di trasformare le nostre economie e società per renderle inclusive, giuste e più connesse alla natura. Dobbiamo passare dal danneggiare il pianeta a prendercene cura. Dobbiamo proteggere quello che abbiamo e cercare di recuperare quello che abbiamo perso per andare verso un futuro migliore, più sostenibile, in cui ciascuno possa prosperare».

Le iniziative

Un sacchetto speciale per consegnare cibo, ma anche per ricordare e mettere a disposizione dei cittadini milanesi tutte le informazioni utili per differenziare correttamente le confezioni ricevute ordinando online. A Milano, è stata avviata la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e AMSA, la società del Gruppo A2A che gestisce la raccolta differenziata in città. L’iniziativa – avviata grazie alla firma di rinnovo del Protocollo d’Intesa siglato da Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italy, e Marcello Milani, Amministratore Delegato di Amsa – è partita già il 31 maggio.

Inoltre, sui canali del Corriere della Sera, saranno trasmessi in una maratona streaming numerosi incontri che affronteranno la questione da diversi punti di vista: dal clima alla sostenibilità, passando anche dalla salute all’alimentazione, dall’economia alla cultura.