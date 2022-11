GF Vip 7, Ivana Mrazova vicina al reality: ospite o nuova concorrente?

GF Vip 7, Ivana Mrazova vicina al ritorno al reality: in che ruolo parteciperà la ex di Luca Onestini? Sarà un ospite o una nuova concorrente?

Ivana Mrazova vicina al GF Vip 7: sarà un ospite o una nuova concorrente? A poche settimane dall’ingresso in casa di Luca Onestini, la sua ex fidanzata, già una gieffina nel 2017, potrebbe tornare negli studi del reality.

Ivana Mrazova torna al GF Vip 7? Tutte le indiscrezioni

L’ingresso dell’ex tronista Luca Onestini ha portato una ventata d’aria fresca nella casa del Grande Fratello Vip 7. Il nuovo gieffino, al momento in isolamento a causa del Covid, è già riuscito ad intrigare il pubblico grazie al suo avvicinamento a Nikita Pelizon.

La modella è molto interessata a lui e lo ha già dichiarato apertamente, anche se per il momento Luca sembra esitante. Una situazione intrigante ma fin troppo statica per gli autori del GF che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero pronti ad agitare un po’ le acque. Secondo Casa Pipol e Biccy, infatti, la produzione sarebbe vicina ad un accordo Ivana Mrazova, modella ceca ed ex fidanzata di Luca Onestini.

Ospite o nuova concorrente: che ruolo avrà Ivana?

Non è ancora chiaro in che ruolo Ivana Mrazova parteciperebbe al reality show. È possibile che venga invitata come ospite speciale per un confronto diretto con Luca. Secondo alcune indiscrezioni di Chi, infatti, i due non avrebbero mai avuto modo di chiarirsi faccia a faccia dopo la fine della loro relazione. Pare infatti che Luca e Ivana si siano lasciati solo per messaggio. D’altro canto gli autori del GF potrebbero avere intenzione di aprirle le porte della Casa e renderla una nuova concorrente, per aggiungere un po’ di pepe e scompiglio al programma.

Non sarebbe la prima volta al GF Vip per Ivana Mrazova, già nella Casa nel 2017 proprio insieme all’ex tronista. In quell’occasione, Luca e Ivana si classificarono rispettivamente al secondo e al terzo posto.