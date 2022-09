Chi è Daniele Bossari: moglie, figli, tv, radio, tumore alla gola, Gf Vip

Daniele Bossari è un conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Dopo aver esordito in radio negli anni novanta, ha lavorato sulla neonata MTV Italia per poi diventare un volto simbolo di Italia 1.

Chi è Daniele Bossari

Daniele Bossari è nato a Milano il primo ottobre 1974, sotto il segno zodiacale della Bilancia e ha ottenuto fama di conduttore televisivo e radiofonico. Sin da piccolo ha dovuto fare i conti con la celiachia che lo ha portato a un repentino deperimento subito dopo lo svezzamento.

Ha un fratello di nome Andrea e nella sua vita, oltre che con la celiachia, ha dovuto fare i conti anche con l’alcolismo. Dopo la gavetta in radio, Bossari esordisce nel 1998 sull’allora nuova emittente MTV Italia diventando successivamente un punto di riferimento di Italia 1. Ha condotto programmi molto popolari come il Festivalbar, Top of the Pops e Mistero. Dal 2001 al 2002 ha poi presentato Saranno Famosi, programma che poi assumerà il nome di Amici oggi condotto da Maria De Filippi.

Nel 2003 passa a Rai 2, alla guida di Furore e nel 2007 approda in Rai con un altro programma musicale, Scalo 76.

A queste esperienze televisive Bossari ha affiancato diverse conduzioni radiofoniche su RTL 102.5, Radio Deejay e Radio Capital.

La partecipazione ai reality

Nel 2017 Daniele Bossari è stato il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, battendo in finale il dentista ed ex tronista Luca Onestini. Nel 2018, quindi l’anno successivo, ha partecipato a L’isola dei famosi come opinionista.

Passato poi a Discovery Italia dove, ha presentato House of Esports e Il boss del paranormal.

La lotta contro il tumore alla gola

Il 5 settembre 2022, con un post pubblicato sui social, Daniele Borsani ha rivelato di aver combattuto per mesi contro un tumore alla gola e di aver dovuto fare, per questo, mesi di chemioterapia. “Ho avuto un tumore alla gola e fatto mesi di chemio, ma oggi sono vivo e ve lo posso raccontare”, si legge nel lungo messaggio che ha scelto di condividere con i suoi follower – questa malattia ha rappresentato per me una potentissima forma iniziatica, obbligandomi a disintegrare il mio ego, sgretolando ogni certezza, permettendomi di revisionare la scala dei valori: quali sono le vere priorità? La prima é l’amore.

Moglie e figli

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono una coppia molto solida, e i due si sono sposati alle Ville Ponti (Varese). Il matrimonio, che si è svolto nel 2018, tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback è stato trasmesso su Real Time, anche grazie a un wedding planner d’eccezione come Enzo Miccio. Tra gli invitati c’erano moltissimi vip tra cui Cecilia Rodriguez, Luciana Littizzetto, Natasha Stefanenko, Camila Raznovich.

I due hanno una figlia, Stella Bossari, che ha lasciato la casa dei genitori per andare a convivere con il fidanzato Riccardo.

Curiosità

Il conduttore ha diversi tatuaggi, tra cui il simbolo tibetano del veliero impresso sul braccio destro.