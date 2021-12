Chi è Marine Vacth, la Fata Turchina di “Pinocchio”

Chi è Marine Vacth? L'attrice parigina di 30 anni è stata scelta dal regista Matteo Garrone per interpretare la Fata Turchina in "Pinocchio".

Marine Vacth è un’attrice e modella francese di 30 anni. Nel nuovo film di Matteo Garrone, “Pinocchio”, interpreta il ruolo della Fata Turchina. Ecco chi è Marine Vacth.

Chi è Marine Vacth, la carriera

Marine Vacth è un’attrice e modella parigina di 30 anni. Ha cominciato la sua carriera a soli 15 anni, diventando testimonial di numerosi e rinomati brand tra cui Chaumet, Chloé e Yves Saint Laurent Beauté. Nel 2011, invece, ha debuttato in qualità di attrice, recitando nel film Ma part du gâteau di Cédric Klapisch.

Successivamente si è imposta come protagonista nel lungometraggio acclamato Giovane e bella di François Ozon, presentato al Festival di Cannes nel 2013. Questo le è valso una nomination al premio César come migliore promessa femminile. In seguito ha recitato nei film Belles Familles (2015) di Jean-Paul Rappeneau e Doppio amore (2017), ancora di Ozon. Nel 2019, è la Fata Turchina nel Pinocchio di Matteo Garrone.

Le parole di Matteo Garrone sull’attrice

Matteo Garrone ha riportato sul grande schermo la fiaba di Collodi, tra le più amate da grandi e piccini. Aver scelto Marine Vacth non è stata una casualità per il regista, come lui stesso ha raccontato. “Cercavo una bellezza eterea, materna ma anche inflessibile. Nel romanzo di Collodi la Fata turchina è una bambina e insieme una donna, sorella e madre di Pinocchio, salvatrice e vendicativa. E forse alla fine è soltanto un fantasma.

Nel momento in cui ho inquadrato Marine per la prima volta, ho capito che lei poteva essere tutto questo. Il suo sguardo buca l’obiettivo perché non cerca mai di sedurti, né te né lo spettatore: la sua bellezza è autentica, lei è vera, diretta. Allo stesso modo la sua recitazione è semplice, tra i tanti che tendono a strafare, Marine non deve farti vedere che è brava, prova a seguirti e a trovare una sua verità”.