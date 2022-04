Isola dei Famosi: proposta di matrimonio di Estefania a Roger. VIDEO

Isola dei Famosi: proposta di matrimonio nel reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Non solo uno scherzo ma una vera e propria dichiarazione fatta da Estefania al suo Roger. Davanti alle telecamera, la modella ha confessato tutto il suo amore e il desiderio di sposarsi.

Isola dei Famosi: proposta di matrimonio

Estefania Bernal e Roger Balduino si sono dichiarati ben oltre il semplice rapporto d’amore che li lega.

Nell’esperienza sull’Isola i due hanno scoperto di non poter più fare a meno l’una dell’altra. Ecco che un po’ per gioco e po’ per davvero, Estefanoa si è inginocchiata davanti a Roger e gli ha proposto di diventare suo marito. Una vera e propria proposta di matrimonio nel reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Estefania a Roger: “Mi vuoi sposare?”. VIDEO

La modella Estefania si è inginocchiata davanti al suo amore e ha detto: “Roger, mi vuoi sposare? Vuoi restare tutta la vita con me?“.

Il naufrago, stando al gioco, ha risposto: “E l’anello?”. Tra risate e baci, la Di Pietro ha commentato: “Un quadretto di perfezione”. Inoltre, in un video confessione, Estefania ha parlato del suo amore per Roger. “Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per lui aumenta sempre di più – ha raccontato -. Siamo ogni giorno più uniti, con lui non ho preoccupazioni, sono sicura della relazione, felice e pronta a iniziare una vita fuori con lui”.

