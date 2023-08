TackPay, cos’è e come funziona la nuova app per le mance ai camerieri

TackPay è la nuova applicazione che si sta diffondendo in Italia e permette di dare la mancia ai camerieri in modo digitale.

TackPay è la nuova applicazione che permette di fornire le mance ai camerieri in modo elettronico e digitale. Già presente in molti Paesi all’estero, l’app arriva così anche in Italia ed inizia pian piano a diffondersi in molti ristoranti.

TackPay, cos’è

TackPay è la prima applicazione lanciata in Italia che fornisce la possibilità di dare la mancia ai camerieri in modo elettronico. L’app si sta diffondendo molto in questi giorni alle Cinque Terre, in particolare a Monterosso dove in poco tempo le strutture che ne usufruivano sono passate da tre a venti. In Italia, l’applicazione è stata ideata da Matteo Tranchida un ex cameriere stagionale che si manteneva gli studi ad Economia e Commercio servendo proprio ai tavoli. Poi, è stata sviluppata l’idea insieme a Giacomo Lagostena, Davide Barbieri e Alessandro Casazza tutti originari di Chiavari e Lavagna.

Come funziona la nuova app per le mance ai camerieri

Come viene spiegato sul sito dell’applicazione, la sua funzionalità è molto semplice ed immediata. “Un’esperienza digitale senza frizioni per il cliente che vuole premiarti in pochi secondi. Chi ti vuole lasciare una mancia non deve avere alcuna app o registrazione! Dal tuo profilo è possibile personalizzare ogni aspetto, dal brand, agli importi, ai membri dello staff che riceveranno la mancia”.

“Siamo arrivati alle Cinque Terre grazie al prezioso contributo del maitre Ruggero Ungaro del ristorante ‘Da Miky’ – spiega Matteo – che ci ha messo in contatto con altre realtà assieme alle quali è nato il Fintech Tourist Lab: un’occasione di confronto e di incontro con chi potrebbe sposare la logica innovativa dell’accoglienza. Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il nostro lavoro perché crea anche un sistema di welfare anche per i dipendenti della ristorazione perché di fatto con la nostra app contribuisce al loro welfare. E’ gratuita per le attività che la scelgono e può essere utilizzata in tutti i settori che offrono un servizio alla persona. Il cliente non dovrà scaricare nessuna app, ma semplicemente lascerà una mancia con la carta tramite Apple pay, Google pay in pochi secondi”.