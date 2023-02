Oroscopo Branko settimanale 3-9 febbraio, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 3 al 9 febbraio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del mese? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 3-9 febbraio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Con quali sfide e eventi inaspettati si aprirà il secondo mese del 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 3 al 9 febbraio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Molta fortuna negli affari di cuore in questi giorni per i nati nell’Ariete. La Luna piena in Leone unita anche all’influenza positiva di Marte intensificano la potenza dei vostri sentimenti. È il momento migliore per fare passi avanti importanti, che sia creare nuove relazioni importanti o portare quella attuale alla fase successiva. Occhio al lavoro, siate più disciplinati nelle vostre mansioni.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Saranno giorni un po’ frustranti ma produttivi per i nati nel Toro. Cercate di tenere a freno il vostro orgoglio e la vostra testardaggine. Abbiate il coraggio di concedere qualche punto a qualcuno che non la pensa come voi ed otterrete ottimi risultati sul lavoro. Per il resto la Luna piena in Leone vi fa tremare: prendetevi pochi rischi, superate il momento prima di prendere iniziative importanti.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Settimana confusionaria in arrivo per i nati nei Gemelli. Tanto scompiglio soprattutto per quanto riguarda amicizie e relazioni, scombussolate da continui imprevisti. Prosperate nel caos, approfittatene per riportare ordine alla vostra vita a modo vostro. Tutto sotto controllo in famiglia, nulla sfugge al vostro occhio vigile.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Un po’ di sollievo in arrivo nei prossimi giorni per i nati nel Cancro. Mercurio rivolgerà finalmente le sue attenzioni negative altrove, avrete modo di rimettere in carreggiata le vostre finanze. In aggiunta, avete il supporto di Venere che vi porterà un po’ di ben meritata fortuna in amore. Avete voglia di innamorarvi, di perdervi in qualcun altro e gli astri son pronti a darvi molte occasioni.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

La Luna è croce e delizia in questi primi giorni di febbraio per i nati nel Leone. La sua influenza è un tira e molla sulla vostra vita, vi avvicinate a persone che credevate perse e allo stesso tempo si allontanate da chi credevate più vicino. Un controsenso che rischia di mandarvi in crisi: attenti a chi cerca di ingannarvi, soprattutto in ambito lavorativo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

I nati nella Vergine hanno bisogno di amare e di essere amati. Siete in continua ricerca della persona giusta, divisi tra timore e passione. Cercate di ignorare i dubbi nella vostra testa, lanciatevi nell’ignoto. In particolare, sfruttate il supporto della Luna tra il 7 e l’8 febbraio per prendere iniziative più rischiose, la sua luce vi guiderà verso la strada giusta.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Tempo d’amore anche per i nati nella Bilancia, pronti a sfruttare un periodo molto positivo. Dal 4 al 6 febbraio godrete del supporto degli astri, organizzatevi di conseguenza. Con la giusta accortezza, riuscirete a godervi un weekend con i fiocchi che lascerà il vostro cuore molto soddisfatto. Sul lavoro è tempo di aprirvi di più, cercate di creare contatti più prolifici.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Ostacoli e sfide continue sul cammino dei nati nello Scorpione. Ogni giorno vi porta un nuovo muro, che voi siete perfettamente in grado di scalare con la giusta accortezza. Attenti però a non esagerare con gli sforzi, tenete d’occhio la vostra salute. Molto arida la situazione nel privato, ma non disperate: Venere è pronto a donarvi un lumicino di speranza, sta a voi coglierlo.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Fuoco e fiamme nel futuro dei nati nel Sagittario. Chi cerca amore avrà pane per i suoi denti, nuovi incontri carichi di passione sono dietro l’angolo. Si alza la temperatura anche in ufficio, dove otterrete una serie di brillanti opportunità. Ci vuole poco, però, a mandare tutto in cenere. Siate rapidi e decisi, non lasciate che vi passi tutto davanti: rischiate di rimanere con un pugno di mosche.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

È il momento delle conferme per i nati nel Capricorno. La posizione di Giove vi pone di fronte al vostro esame finale, è l’ora di dimostrare chi siete veramente. Ci riuscirete senz’altro sul posto di lavoro, dove i vostri sforzi verranno premiati anche economicamente grazie all’approvazione di Mercurio. Ottime nuove anche in amore, che sia arrivato il momento di pensare al futuro?

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Una settimana a due facce per i nati nell’Acquario. Da un lato chi è sposato o in una lunga relazione trema: tante discussioni e incomprensioni vi metteranno alla prova. Dall’altro, chi è single godrà di un periodo inaspettatamente positivo, febbraio vi porta nuovi incontri e tante avventure. Attenti a non cadere troppo in tentazione, o pagherete un conto salato a fine settimana.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 3-9 febbraio

Settimana solida per i nati nei Pesci. Vi sentite stabili e sereni in molti aspetti della vostra vita. Urano vi guarda le spalle per quanto riguarda le finanze, con Venere pronta a donarvi colpi di fortuna in più di tanto in tanto. Finalmente un po’ di pace anche per quanto riguarda l’amore. Dopo tanta freddezza, avrete finalmente modo di trovare qualcuno che vi comprende nell’animo.