Maltempo sul Lago di Garda, terrificante tromba d’aria: le immagini sono diventate virali. Colpita anche Civitavecchia

Maltempo sul Lago di Garda: una tromba d’aria di grosse dimensioni si è abbattuta facendo temere il peggio. Il centro-nord nelle ultime ora sta facendo i conti con problemi meteorologici che stanno causando diversi problemi.

Un tromba d’aria si è abbattuta nel basso lago di Garda, nella zona compresa tra Sirmione, Peschiera e Pacengo di Lazise. Tanta la paura e la preoccupazione di chi si è trovano nei paraggi.

Tuttavia, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera non hanno dato notizie di danni a persone o cose.

Il maltempo, nelle ultime ore, si sta concentrando nel centro-nord del Paese e anche Civitavecchia è stata colpita da un terribile tornado che ha fatto temere il peggio. Numerosi gli alberi abbattuti e divelti dal forte vento con i soccorritori a lavoro per la conta dei danni. Nessuna persona al momento sembrerebbe essere rimasta ferita.

Sono intervenuti sul posto, nella zona di Sant’Agostino, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le piante in particolare. Il Lazio è stato travolto da violenti temporali soprattutto nella zona tra Viterbo ed i comuni della provincia romana, con grandine, nubifragi e colpi di vento.

Le immagini della tromba d’aria sul Lago di Garda sono diventate subito virali sui social e dalle testimonianze anche si capisce il motivo.

«In quel momento ero al bar che bevevo il caffè, è stato davvero impressionante. Prima si è sviluppata una tromba d’aria all’altezza della punta della penisola di Sirmione, che si è dissolta dopo poco», racconta Luca Peretti, titolare di Pacengo Paradise, noleggio di pedalò e tavole Sup della zona. «Poi, subito dopo, se n’è formata una più grande, che si è spostata in direzione est, verso Pacengo. Ho 40 anni, vivo da sempre sul Garda ma una cosa del genere qui non si era mai vista».

