L’Isola dei Famosi fa ponte, salta il primo maggio: quando torna in tv?

Ponte del primo maggio anche per l’Isola dei Famosi 2023, quando tornano in tv i naufraghi vip? Salta il consueto appuntamento del lunedì con il reality show di Ilary Blasi. Ecco quando va in onda la terza puntata del programma.

Ponte per l’Isola dei Famosi, niente puntata il primo maggio: quando ritorna in tv?

Anche i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 si fermano per la Festa dei Lavoratori. La terza puntata dell’avventuroso reality show condotto da Ilary Blasi non andrà in onda il primo maggio, farà ponte come molti altri programmi tv di punta. I fan dell’Isola, per fortuna, non dovranno attendere molto per rivedere il cast. La terza puntata è stata infatti rimandata di un solo giorno, verrà trasmessa martedì 2 maggio. Si tratta ovviamente di un cambiamento temporaneo in occasione della festa nazionale: la quarta puntata andrà in onda di lunedì, come al solito.

Le anticipazioni della terza puntata, chi sarà il prossimo ospite?

Nell’attesa alcune indiscrezioni stuzzicano la curiosità dei fan dell’Isola. Nelle ultime ore hanno cominciato già a circolare voci su un possibile grande ospite per la prossima puntata. A far compagnia ad Ilary e agli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria sarà nientemeno che Asia Argento, ben più famosa sorella della naufraga Fiore Argento.