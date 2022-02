Chi sono i Calibro 35: membri della band, successi, Sanremo

Chi sono i Calibro 35? Chi sono i componenti della famosa band che è diventata famosa in Europa e nel mondo?

Chi sono i Calibro 35? Si tratta di una band musicale che si esibirà a Sanremo 2022 assieme a Rkomi. Ecco chi sono

Nome e membri della band

I calibro 35 sono una band formata dal momento in cui Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini e Luca Cavina e Tommaso Colliva decidono di intraprendere un percorso dedicato alla musica degli anni 60 e 7o. Non a caso la parola “calibro” del nome è un richiamo al periodo del poliziesco italiano degli anni d’oro e il 35 sta ad indicare i millimetri della pellicola cinematografica.

Il gruppo ha sperimentato diversi generi musicali, dal rock e al jazz, e fatto diversi tour in giro per il mondo. Il gruppo ha creato anche la colonna sonora per la fiction Rai Blanca con protagonista Maria Chiara Giannetta.

Successi musicali

La band ha avuto diversi successi musicali, a partire dall’album “Ritornano quelli di… Calibro 35” del 2010. Dal disco sono estratti brani come come “Milano odia: la polizia non può sparare” Il terzo album della band “Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale” ha avuto anch’esso un buon successo ed è stato distribuito anche all’estero. Attualmente sono sette gli album all’attivo pubblicati dal 2008 al 2021, l’ultimo chiamato “Momentum”.

Sanremo 2022

Rkomi si esibirà al festival di Sanremo nella serata Cover proprio con la band. Il rapper lombardo originario di Calvairate ha infatti pensato a loro come compagni di viaggio per la esibizione di un medley di Vasco Rossi.