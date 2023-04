Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 2 maggio: sondaggi, come votare

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 2 maggio? Fino alla prossima settimana una coppia e due naufraghi si giocano la permanenza in Honduras: il meno votato finirà sulla spiaggia di Sant’Elena. Chi sarà eliminato? Come votare il proprio “famoso” preferito? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 2023, chi sono i nominati fino al 2 maggio: i dati dei sondaggi

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ha portato all’addio di Marco Predolin che, dopo una sola settimana sulla Playa Tosta, ha dovuto lasciare il resto del cast per approdare da solo sull’ultima spiaggia, Playa Sant’Elena. Battuto dalla concorrenza di Helena Prestes, il conduttore tv ha commentato così la sua eliminazione: “Non sono mai stato fortunello, mi sono sempre guadagnato tutto nella vita. Sono un po’ Paperino, non come Gastone”. Questa settimana le scelte per il televoto sono tre, due naufraghi “single” e una coppia: Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonili.

Nathaly, Fiore, Alessandro e Simone al televoto 🔥🔥🔥🔥

Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/rwqF7Bu2FF — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2023

Per il momento i sondaggi non sono molto clementi con la prima coppia in nomination. Per RealityHouse la favorita è Nathaly, con il 49% dei voti, seguita da Fiore con il 40%. Alessandro e Simone sono i fanalini di coda, con appena il 9%. Stesso discorso anche su Forumfree, dove Nathaly e Fiore si dividono la maggior parte dei voti, mentre Paone e Antonili si arrangiano con il 12%. Raggiungeranno presto Predolin a Sant’Elena, o ci aspetta un colpo di scena nei prossimi giorni?

Come funziona il televoto: come votare e come salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: