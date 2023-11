Come sta Papa Francesco, il Pontefice annulla il viaggio a Dubai

Come sta Papa Francesco, il Pontefice rinuncia al viaggio a Dubai su consiglio dei medici. Prudenza per il Santo Padre, non ci sarà alla Conferenza sul Clima: “Ha accolto con rammarico la richiesta dei medici”.

Come sta Papa Francesco, annullato il viaggio a Dubai su richiesta dei medici

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono ancora traballanti, al punto da costringerlo a rinunciare al suo viaggio a Dubai. Il Pontefice non parteciperà alla 28esima Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, in programma negli Emirati Arabi dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. La causa è un’infiammazione alle vie respiratorie, dalla quale il Papa si starebbe ancora riprendendo. Lunedì scorso il Santo Padre si è sottoposto ad una tac che ha permesso di escludere l’ipotesi della polmonite, ciononostante i medici gli hanno sconsigliato di affrontare sforzi non necessari.

A confermare la rinuncia al viaggio è il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: “Pur essendo migliorato il quadro clinico generale del Santo Padre relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie, i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai, in occasione della 28esima Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. Papa Francesco ha accolto con grande rammarico la richiesta dei medici e il viaggio è dunque annullato. Permanendo la volontà del Papa e della Santa Sede di essere parte delle discussioni in atto nei prossimi giorni, saranno definite appena possibile le modalità con cui questa si potrà concretizzare”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le condizioni di salute del pontefice

Non è la prima volta che lo stato di salute di Papa Francesco desta preoccupazione. Già nel 2021, il Pontefice fu ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. La sua dolorosa convivenza con la sciatalgia lo ha spesso costretto a rinunciare a viaggi ed eventi importanti. Non è la prima volta, inoltre, che il Pontefice affronta problemi di salute legati ai polmoni. Ha svelato i dettagli al riguardo nel 2019, intervistato per un saggio del medico e giornalista Nelson Castro. Il Pontefice raccontò di essersi sottoposto ad un intervento all’età di 21 anni, per asportare il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti: “Non ha mai limitato le mie attività”.