Enrico Papi furioso su Twitter, minaccia la querela: “Avete rotto!”

La furia di Enrico Papi su Twitter, il conduttore minaccia la querela: “Avete rotto i co****ni, non avete altro da scrivere?”. Il personaggio tv esplode contro le fake news sul suo conto, cosa è successo?

Enrico Papi, la furia su Twitter e le minacce di querela: “Avete rotto!”

Il noto conduttore televisivo Enrico Papi non è un attivo frequentatore dei social network. A maggior ragione il suo improvviso sfogo su Twitter ha attirato molta attenzione da parte del web. Papi è infatti andato su tutte le furie per una serie di titoli clickbait ai suoi danni che lasciavano intendere che lui fosse morto. Negli ultimi giorni il web è stato invaso da articoli con titoli come “Addio Enrico Papi, hanno provato di tutto: non c’è più nulla da fare” o “Addio Enrico Papi, non c’è più nulla da fare: non ce l’ha fatta”. Il conduttore non ha affatto gradito queste fake news e ha persino minacciato la querela: “Avete rotto i co****ni! Non avete altro da scrivere?! Scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce“.

AVETE ROTTO I COJJJJONI!!!! Non avete altro da scrivere ???!!!!! ( scusate il linguaggio ma non è la prima volta , quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denuncie) — Enrico Papi Official (@EnricoPapi2) March 30, 2023

Da dove nascono le fake news, a cosa si riferiscono i titoli?

I titoli volutamente ambigui hanno creato molti dubbi sul web, dando origine a molte voci di fantomatici problemi di salute per Papi. La realtà è ben diversa, e il contenuto degli articoli non c’entra nulla con malattie o tumori. Si limitavano, invece, a raccontare dei presunti problemi lavorativi del conduttore che gli avrebbero reso difficile tornare in tv a breve. Si parla dei suoi flop o risultati mediocri su TV8 e dei dubbi della rete per la nuova edizione de La pupa e il secchione che, dopo la deludente annata con Barbara D’Urso, sarebbe dovuta tornare nelle mani di Enrico Papi. Anche in questo caso si tratta di una notizia a metà. Il conduttore, infatti, dovrebbe tornare a breve sul piccolo schermo, nel ruolo di opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.