Il cantante mascherato: quando l’ultima puntata del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In onda da venerdì 11 febbraio alle 21.35 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Si avvicina dunque la conclusione della terza edizione del programma musicale.

Il cantante mascherato: quando l’ultima puntata?

Seguendo il calendario delle puntate previste dal palinsesto Rai e dal programma de Il Cantante Mascherato venerdì 18 marzo va in onda la quinta puntata.

La fine della terza edizione del programma musicale è prevista per venerdì 25 marzo in diretta su Rai 1 in prima serata. L’appuntamento è sempre previsto dalle 21:25. Durante l’ultima puntata verranno svelate tutte le identità misteriose che si nascondono sotto alle maschere e scopriremo anche chi sarà il vincitore indiscusso di questa terza edizione.

Il cantante mascherato 2022: maschere

La caratteristica principale del programma è cantare senza farsi riconoscere. Sotto poi le maschere si celano altrettanti personaggi famosi.

Ecco quelle scelte nella terza edizione de “Il cantante mascherato”:

Il cantante mascherato 2022: giuria

Per la terza edizione ci sono state novità anche nel pacchetto giuria: i quattro investigatori d’eccezione sono Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa.