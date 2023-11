Franco Zuccalà, chi era il giornalista Rai: vita privata, causa morte e carriera

Franco Zuccalà è stato uno storico giornalista che ha lavorato per tanti anni per la Rai. Si è spento all’età di 83, nella notte tra il 29 e il 30 novembre, dopo una vita dedicata al giornalismo.

Franco Zuccalà, chi era il giornalista Rai: vita privata e causa morte

Franco Zuccalà era uno storico giornalista morto all’età di 83 anni. Nato a Catania il 22 settembre 1940, ha fatto del suo giornalismo la sua vita professionale. Ha avuto la fortuna di intervistare personaggi di calibro come Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren. Ma anche molte leggende del calcio come Pelé e Diego Armando Maradona. Le cause della morte non sono state ancora rese note.

La carriera

Zuccalà è stato inviato speciale della Rai e ha lavorato anche per programmi storici come La Domenica Sportiva e Novantesimo minuto ma anche “Il Processo del Lunedì” e il Tg1. Ha scritto anche per La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport. Dal 2000 era editorialista della agenzia giornalistica Italpress. Inoltre, ha realizzato diversi documentari di costume, nei cinque continenti, e scritto tre libri: “Il Re di Broccolino”, “Champions for ever”, “Brividi Mondiali”.

