Grande Fratello, chi sono gli eliminati e nominati della puntata del 5 ottobre?

Grande Fratello 2023, la puntata del 5 ottobre si è conclusa con una eliminazione a sorpresa e con altri inquilini che sono andati in nomination. Gli ascolti non sono incoraggianti e dunque si cerca di dare un pochino di pepe alle puntate. Ecco cos’è successo nell’ultima puntata.

Grande Fratello, chi sono gli eliminati

L’ottava puntata del Grande Fratello 2023 è andata in onda il 5 ottobre alle 21.30 su Canale 5, mostrando finalmente un po’ di conflitti interessanti all’interno della casa più spiata d’Italia. I recenti avvenimenti nella casa, infatti, hanno scosso il cast dal torpore che li avvolge dall’inizio della trasmissione, già a rischio flop a causa della troppa noia. Prima della puntata in nomination erano in ben otto: Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Vittorio Menozzi, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Valentina Modini, Lorenzo Remotti e Letizia Petris. Il televoto, tuttavia, era per salvare e non per eliminare. In sostanza il pubblico è stato chiamato e scegliere il proprio preferito. Il primo escluso è Arnold, poi Lorenzo, Valentina, Vittorio, Letizia. A comunicare il nome del preferito è stato Alfonso Signorini: “Mi è arrivata la busta del verdetto: gli otto eliminati vadano spalle al led. E’ un momento molto importante: il pubblico da casa ha votato per il preferito che questa sera sarà immune. Tra voi 8 il preferito non è Arnold, Lorenzo, Valentina, Vittorio, Letizia”.

Dovevano essere tutti contro Beatrice Luzzi che invece è stata la preferita del pubblico. Così ha scelto chi mandare al televoto: i nomi fatti sono stati quelli di Cardaropoli, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Il pubblico ha deciso di eliminare il calzolaio Lorenzo Remotti.

I nominati della puntata del 5 ottobre?

Le nomination della puntata del 5 ottobre sono state tutte al femminile: la prima è stata Grecia Colmenares, che ha raccolto il maggior numero di voti. Poi, a farle compagnia ci sono Valentina Modini e Anita Olivieri.