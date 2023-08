Massimo Giletti indagato per diffamazione dopo querela di Graviano: “Paese all’incontrario”

Massimo Giletti indagato per diffamazione dopo la querela del boss Graviano che si trova a scontare diversi ergastoli attualmente. Il conduttore ha anche commentato la vicenda subito dopo l’avviso da parte della Procura di Terni.

Massimo Giletti è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe Graviano, che sta scontando nel carcere della città umbra diversi ergastoli per mafia. A dare la notizia in anteprima è stato il sito EtruriaNews. Il conduttore e la giornalista Sandra Amurri risultano essere al centro di un’inchiesta per diffamazione da parte della Procura di Terni. Il motivo della querela non è stato reso noto ma sicuramente si fa riferimento alle puntata di Non è l’Arena legate all’arresto di Matteo Messina Denaro.

Le parole del conduttore: “Paese all’incontrario”

Il giornalista ha commentato la vicenda a telefono con l’agenzia Agi: “ Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all’incontrario, ma ormai non mi stupisco più di nulla “.

“E’ una cosa molto grave – dice Giletti all’ANSA -. Anche un ergastolano può fare una querela, però quello che faccio fatica ad accettare è perché a noi sia stato vietato l’accesso agli atti. Vorrei capire quale è la motivazione della querela. Aspetterò e verrà il momento, sempre con fiducia nella giustizia, ma con tutto quello che ho passato e sapendo che Giuseppe Graviano è il fratello di chi mi vuole morto faccio davvero fatica a capire”. “Con l’anno che ho vissuto non mi stupisco più di niente – prosegue -. Come diceva Rodari è un paese all’incontrario, mi sembra sempre più evidente”.

