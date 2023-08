Chi era Luigi Predeval, causa morte del fondatore di Mediaworld

Chi era Luigi Predeval, la causa della morte del fondatore di Mediaworld. L’imprenditore milanese è scomparso all’età di 76 anni dopo una lunga carriera ai vertici di molte importanti società italiane.

L’imprenditore milanese Luigi Predeval è morto il 29 agosto 2023 all’età di 76 anni. Fondatore e presidente di Mediaworld, è ricordato con affetto dai tifosi dell’Inter per i suoi anni come amministratore delegato dei nerazzurri. Non si hanno ancora notizia circa le cause dietro la sua scomparsa, sulle quali per il momento vige il massimo riserbo.

La carriera imprenditoriale: Mediaworld, Sogemi e gli anni all’Inter

Nato il 30 luglio 1947, Luigi Predeval consegue la sua laurea in Economia e Commercio nel 1971, all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In seguito completa la sua educazione con un prestigioso master in finanza ad Harvard. Si fa le ossa lavorando per il Gruppo Unilever, per poi passare a Mc.Kinsey e al Gruppo SME, per cui lavora in ruoli di vertice dal 1983 al 1990. Negli anni successivi è un country manager per Metro e creatore della joint venture con Carrefour, colosso francese degli ipermercati per il quale in seguito lavora come amministratore delegato. In parallelo Predeval mette in piedi la catena di negozi di elettronica Mediaworld, ben presto un punto di riferimento in tutto il paese.

Dal 1998 al 2000 affianca la famiglia Moratti all’Inter, nel ruolo di amministratore delegato negli anni di Simoni e di Ronaldo. Nel corso della sua carriera imprenditoriale Predeval ha lavorato per moltissime società italiane tra cui Royal Wash, Eurobenzine, Spumador, Pompea e Stirling Square Fund. Negli ultimi anni era alla guida di Sogemi, a società del Comune di Milano che possiede e gestisce i mercati generali.