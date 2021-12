Gomorra 5, episodi 7 e 8: il viaggio finale prosegue ed entra nel vivo perché la svolta è vicina. Lo scontro tra il mondo di Ciro e quello di Genny si fa sempre più duro.

Gomorra 5, episodi 7 e 8: anticipazioni ed anteprima

Gli episodi 7 e 8 sono visibili per tutti venerdì 10 dicembre in prima visione assoluta su Sky Cinema e Sky Atlantic alle ore 21.00. Invece, per i clienti extra di Sky gli episodi 7 e 8 sono già disponibili in on demand da martedì 7 dicembre. Gli episodi disponibili anche in on demand e in streaming su Now

Negli episodi 7 e 8 c’è ormai la guerra tra Ciro Di Marzio e Genny Savastano entra sempre di più nel vivo con sorprese e perdite dura da superare. Possibili tradimenti, rapporti che si avvicinano ma anche scelte impulsive saranno al centro degli episodi 7 e 8.

Gomorra 5, episodio 7: anticipazioni ed anteprima

Ciro Di Marzio sta vincendo e fa paura. Genny sembra alle strette e ricorre a mosse impulsive. L’alleanza tra l’Immortale e donna Nunzia sembra salda. Sangue Blu è sempre di più il discepolo di Ciro e quasi lo venera.

Genny alle strette si ritrova costretto a chiedere soldi agli imprenditori. Soltanto così potrà rimettersi in piedi e fronteggiare una guerra che si fa sempre più complicata. Intanto Ciro e Donna Nunzia ricevono una visita inaspettata.

Gomorra 5, episodio 8: anticipazioni ed anteprima

Continua senza esclusione di colpi, la guerra tra Ciro e Genny per il dominio di Secondigliano. Per vincere la concorrenza dell’Immortale, Genny costringe i suoi capipiazza a vendere la cocaina a metà prezzo.

Ciro però quando sembra di aver dato un colpo fatale è costretto a difendersi, ma intanto Genny ha la testa altrove perché il magistrato torna all’attacco grazie a una mossa intelligente di Ciro Di Marzio. Il personaggio di ‘O munaciello diventa sempre più emergente e dentro gli intrecci di una storia vicina al capolinea.

