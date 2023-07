Venezia, Pausini al concerto di beneficenza: quanto ha donato e le polemiche dopo l’evento

Venezia, Pausini ha cantato anche sotto la pioggia per raccogliere fondi da dare in beneficenza all'Emilia Romagna.

Venezia, Pausini si è esibita in tre serata evento per raccogliere fondi dati in beneficenza per la regione Emilia Romagna, colpita nei mesi scorsi da una terribile alluvione. Tuttavia, c’è chi ha polemizzato dopo i concerti della cantante.

Venezia, Pausini al concerto di beneficenza: quanto ha donato

Laura Pausini si è esibita in tre concerti di beneficenza in Piazza San Marco a Venezia. Alla fine sono stati centomila euro che verranno donati all’Emilia Romagna, la regione di origine della cantante e colpita dalla terribile alluvione.

Pausini sui social ha voluto ringraziare tutti per questa magnifica esperienza: “Venezia ci ha riportati sul palco infuocandoci l’anima, non poteva esistere partenza migliore per il nostro tour! Grazie a tutti voi presenti nelle 3 serate, rimarrà nella mia memoria come una delle esperienze più importanti della mia carriera. Questi show nelle piazze sono studiati musicalmente e scenograficamente per rendere omaggio alla città che ci ospita. Ora siamo pronti per partire e questa volta cantare in spagnolo, le prossime tappe sono il 21 e 22 luglio per #LauraSevilla. Grazie ancora a tutti!”.

Le polemiche dopo l’evento

Tuttavia, c’è chi, come racconta il quotidiano locale, accusa gli organizzatori del concerto di aver fatto cadere alcuni intonaci del “Sottoportego de l’Arco Celeste”, che collega la piazza con il Bacino Orseolo. Poi, la società che ha organizzato risponde per le rime: “La Friends and Partners dichiara che vengono rispettati gli 80 decibel consentiti nella Piazza controllati durante il concerto da tecnici specializzati mediante apparecchiature fonometriche legalmente riconosciute”.