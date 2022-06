Vanessa Incontrada da Gigi D’Alessio mangia la mozzarella e il pubblico canta: “Sei bellissima”

Vanessa Incontrada da Gigi D'Alessio è stata accolta alla grande non solo dal cantante ma anche dal pubblico napoletano.

Vanessa Incontrada da Gigi D’Alessio: l’attrice e conduttrice è salita sul palco in Piazza Plebiscito di Napoli in occasione dei 30 anni di carriera del cantante napoletano. Ecco cosa è successo.

Vanessa Incontrada da Gigi D’Alessio mangia la mozzarella

Vanessa Incontrada negli ultimi giorni è molto cliccata sui social sia per gli attacchi subiti dagli haters per la foto in costume ma anche dopo essere stata al concerto di Gigi D’Alessio.

Appena è salita sul palco, il cantante napoletano l’ha accolta offrendole una mozzarella, che la conduttrice ed attrice ha assaggiato e molto apprezzato. Uno schiaffo morale ai tanti attacchi subiti nei giorni scorsi.

Il pubblico canta: “Sei bellissima”

A rispondere alle tante offese, il pubblico napoletano al concerto di Gigi D’Alessio ha pensato bene di rispondere difendendo la Incontrada. Infatti, quando la conduttrice è salita sul palco, il pubblico l’ha esaltata cantando queste parole “Sei bellissima”.

Una risposta cha fa onore ai tanti napoletani, sempre presi di mira da insulti territoriali.

