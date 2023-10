Gianni Brezza, chi era il marito di Loretta Goggi: vita privata, carriera, morte

Chi era Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi al suo fianco per oltre trent'anni. La sua morte fu un colpo durissimo per la cantante.

Chi era Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi scomparso nel 2011. Dalla carriera nel mondo della danza, alla relazione con l’amata cantante. Scopriamo qualcosa di più sull’amore della vita della voce dietro Maledetta Primavera.

Chi era Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi: vita privata e carriera

La fama di Loretta Goggi, celebre cantante italiana anni Ottanta, ha portato spesso la sua vita sentimentale sotto i riflettori. L’amore della sua vita fu senz’altro Gianni Brezza, noto ballerino al suo fianco per oltre trent’anni e suo marito dal 2008 al giorno della sua morte, il 5 aprile 2011, all’età di 74 anni. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla loro relazione e sulla carriera artistica di Brezza.

La carriera del ballerino, tra palco e televisione

Nato il 9 novembre 1937 a Pola, in Croazia, Gianni Brezza si trasferisce a La Spezia nel dopoguerra, in seguito all’esodo istriano. Dopo la perdita di entrambi i genitori si unisce alla Marina Militare, carriera che lo avvicina per caso al mondo dello spettacolo. Nel 1958, infatti, viene scelto insieme ad alcuni suoi colleghi per partecipare al film Ragazzi della marina, diretto da Francesco De Robertis. Dopo quest’esperienza, Brezza lascia la marina per trasferirsi a Roma ed farsi strada nel cinema. In parallelo ad alcune piccole parti da attore, comincia a lavorare anche come danzatore.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il suo talento nella danza e il suo bell’aspetto gli aprono le porte del corpo di ballo della Rai, dove diventa presto primo ballerino. Negli anni partecipa a moltissime trasmissioni di varietà, tra cui Canzonissima, Studio Uno, Ciao Rita e Doppia coppia. Nel corso della sua carriera televisiva Brezza danza al fianco di grandissime personalità televisive e musicali come Raffaella Carrà, Rita Pavone, Mina e Sylvie Vartan. Lasciato il ballo per motivi di età, dopo una breve parentesi da skipper torna in tv nel 1979 nel ruolo di coreografo.

Vita privata, la storia d’amore tra Gianni Brezza e Loretta Goggi

Gianni Brezza e Loretta Goggi si incontrano proprio in occasione del ritorno in tv dell’ex ballerino. Brezza venne infatti assunto per curare le coreografie della cantante per la trasmissione Fantastico. Tra i due c’era una vasta differenza di età, lui aveva 42 anni e lei 29. Inoltre, all’epoca Brezza era già sposato ed il padre di tre figli. Ciononostante, non ci vuole molto perché tra i due scatti l’intesa: tengono segreto il loro amore per due anni prima di uscire allo scoperto.

Negli anni successivi Brezza lavora fianco a fianco con Goggi in tutti i suoi progetti, facendole da coreografo, manager, addetto stampa e fotografo. I due si sposano solo nel 2008, dopo ben trent’anni passati l’uno accanto all’altra. Solo pochi anni dopo, nel 2011, Brezza muore per alcune complicazioni di un tumore al colon. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per Loretta Goggi, che rischiò di lasciarsi andare totalmente. Si è salvata dal baratro solo grazie all’intervento di sua sorella, Daniela: “Non uscivo più di casa. Con la scusa che non se la sentiva di viaggiare da sola, Daniela mi ha convinto a volare con lei in Argentina per andare a trovare sua figlia Costanza, che si era trasferita lì per motivi di lavoro. Da quel viaggio, ho ricominciato a vivere”.