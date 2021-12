Gomorra 5, episodi 5 e 6: anticipazioni delle puntata in onda su Sky venerdì 3 dicembre. Lo scontro tra Ciro e Genny entra sempre di più nel vivo senza esclusione di colpi e nuove alleanze.

Gomorra 5, episodi 5 e 6: anticipazioni ed anteprima

Gli episodi 5 e 6 sono visibili per tutti venerdì 3 dicembre in prima visione assoluta su Sky Cinema e Sky Atlantic alle ore 21.00. Invece, per i clienti extra di Sky gli episodi 5 e 6 sono già disponibili in on demand da martedì 30 novembre. Gli episodi disponibili anche in on demand e in streaming su Now

Al centro degli episodi 5 e 6 c’è ormai lo scontro tra i due protagonisti assoluti del finale di Gomorra: Ciro Di Marzio e Genny Savastano. Uno scontro all’ultimo sangue con colpi di scena e nuove alleanze per poter vincere la guerra.

Gomorra 5, episodio 5: anticipazioni

Nell’epiosdio 5, Genny (Salvatore Esposito) mette in allarme tutti ma soprattutto in sicurezza tutte le piazze. Prova anche una strategia per poter fermare Ciro nel più breve tempo possibile. I capipiazza però non sono convinti che si stia muovendo nel modo giusto e iniziano a dubitare di lui. O’ Maestrale soprattutto sembra quello più insicuro: “Quando la paura incontrano le voci diventano voci di popoli e le voci di popolo sono le voci di Dio”. L’immortale fa paura e sembra essere sempre un passo davanti.

Nel frattempo Ciro (Marco D’Amore), Enzo (Arturo Muselli) e gli altri iniziano a reclutare nuovi alleati pronti ad unirsi a loro nella guerra contro Genny. Mentre Nunzia (Nunzia Schiano), devastata dal dolore, cerca di vendicare la morte del marito ‘O Galantommo colpendo Genny dove fa più male.

Gomorra 5, episodio 6: anticipazioni

Nell’episodio 6, Genny è furioso per ciò che è successo ad Azzurra (Ivana Lotito) e si vendica in modo piuttosto macabro. Ma ha anche altri pensieri: Ciro e i suoi sono riusciti a scappare e Genny è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di scovarli e manda ‘O Munaciello (Carmine Paternoster) a Forcella per scovare l’Immortale e Sangue Blu. Ciro deve muoversi, è solo questione di tempo prima che li trovino. Hanno bisogno di rinforzi e di un nuovo piano ma soprattutto di un nuovo alleato. Nel frattempo Donna Luciana (Tania Garribba) si avvicina ad Azzurra.

