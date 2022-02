Chi è Katia Follesa: peso, carriera, compagno, tv

Katia Follesa è una famosa comica italiana che deve a Zelig la sua notorietà televisiva.

Sara ospite a febbraio 2022 del programma di Michelle Hunziker Michelle Impossible.

Chi è Katia Follesa: esordi e carriera

Katia Follesa, il cui vero nome è Katiuscia Follesa, è una comica italiana che è arrivata alla fama grazie alla sua partecipazione al programma di Canale 5 Zelig. Nata il 12 gennaio 1976 a Giussano, è sempre stata legatissima al padre (che era uno chef che lavorava in Brianza) il quale è mancato nel lontano 2003.

Con sua mamma invece, che lavora in un’impresa di pulizie, i rapporti sono molto più freddi. La recitazione, fin da quando era bambina, è sempre stata una delle sue passioni tanto che inizia a frequentare da giovanissima corsi per emergere in questo mondo. A Zelig ha esordito nel 2004 assieme a Valeria Graci e ha collaborato in più occasioni anche con il duo comico Ale e Franz.

Katia in tv

Emersa come volto televisivo, Katia ha recitato in film di successo come Benvenuti al nord, Vacanze di Natale a Cortina e Uno di troppo e ha successivamente condotto programmi come Zelig off (2013), Zelig One (2014), Quanto manca, (2014), Pucci big show (2017) , Cake star e Junior Bake Off (gli ultimi due su Real Time). Nel 202o partecipa al programma “La repubblica delle donne” e nel 2021 è protagonista di LOL – Chi ride è fuori dove arriva in finale ma perde.

Vita privata

Katia Follesa è fidanzata con Angelo Pisani, comico italiano, e i due si sono conosciuti a Zelig nel 1999. Dal 2006 sono insieme e nel 2011 è Agata, la loro prima figlia. Nel 2015 i due hanno un periodo di crisi e si separano, per poi tornare insieme in un secondo momento. In periodo lockdown doveva tenersi il loro matrimonio, che è stato rimandato causa Covid.

Perdita di peso

Katia, a causa di un suo problema cardiovascolare, è dimagrita moltissimo passando nell’estate 2020 da 70 a 50 kg.