Giulia Stabile, chi è la ballerina e conduttrice: vita privata, Sangiovanni, malattia

Chi è Giulia Stabile, ballerina lanciata da Amici e nota conduttrice televisiva. Dalla storia d’amore con Sangiovanni al successo sul piccolo schermo, scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Giulia Stabile, vita privata e carriera dell’ex ballerina di Amici

Nata a Roma il 20 giugno 2002, Giulia Stabile ha 21 anni ed è una ballerina e conduttrice di successo, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante la sua esperienza al talent show di Canale 5 ha fatto parlare di se anche per la sua storia d’amore con Sangiovanni, secondo classificato dell’edizione. Una volta lasciato il “nido” di Amici, Giulia Stabile si è costruita una carriera di successo sia in ambito artistico che come protagonista sul piccolo schermo. Dal 2021 è una dei conduttori del talent show Tú sí que vales, affiancata da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e anche da Belen Rodriguez fino al 2022. Si è inoltre fatta spazio come conduttrice su Witty TV, presentando Fai un gavettone, Oreo Challenge ed Intervista Stabile.

Dopo la sua vittoria ad Amici Stabile è tornata negli studi del talent come ospite e come ballerina professionista. Nel 2023 presenta Amici Full Out Live, insieme a Nicolò De Devitiis e ad Isobel Fetiye Kinnear. Ha inoltre preso parte allo spettacolo di Roberto Bolle Onedance e ha coreografato molti delle esibizioni del corpo di ballo di Sangiovanni durante il tour del cantante.

Vita privata: la storia d’amore con Sangiovanni

Giulia Stabile e Sangiovanni si fidanzano nel 2020, diventando una delle coppie più seguite e apprezzate dal pubblico di Amici. I due si sono conosciuti proprio grazie al talent show e sono stati per lungo tempo innamoratissimi: “Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre, è più di una sensazione, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni, e non m’immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero”.

La loro storia, tuttavia, non è destinata a durare. Nel 2023, dopo tre anni insieme e mesi di voci di corridoio, arriva la conferma della rottura da Alessandro Rosica: “Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali”. Non si hanno conferme, al momento, sull’attuale situazione sentimentale di Giulia Stabile che, fino a prova contraria, dovrebbe essere ancora single. In passato si vociferava un possibile flirt con un altro cantante scuola amici, Wax, mai confermato dalle parti in causa.

Le voci sulla presunta malattia e la rabbia di Giulia: “Mi mancate di rispetto”

Nel giugno del 2023, Giulia Stabile si è ritrovata al centro di un vortice di fake news su una sua presunta malattia. Secondo una serie di articoli sul web, poi categoricamente smentiti, la ballerina si ritrovava a vivere “giorno per giorno a contatto con la malattia di Huntington”, un disturbo gravissimo che porta alla degenerazione di neuroni e ad una generale atrofia del cervello.

La conduttrice è andata su tutte le furie e ha smentito le voci con uno sfogo sul suo profilo Instagram: “Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”.