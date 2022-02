Chi è Martin Castrogiovanni, ex rugbista: tv, moglie, ex fidanzata

Martin Castrogiovanni è un personaggio dello spettacolo ed ex rugbista presente in molti programmi televisivi. Sarà ospite anche nel programma Guess My Age di Max Giusti.

Chi è Martin Castrogiovanni

Martin Castrogiovanni, all’anagrafe Martin Leandro Castrogiovanni, è nato in Argentina da padre siciliano (di Enna) e madre più esotica (tedesca, aborigena argentina e spagnola). Dopo aver terminato la sua carriera nel rugby è diventato anche un volto e conduttore televisivo. Nell’autunno 2016 ha condotto Il più Forte per Discovery Italia, in onda su Dmax e nel 2017 ha affiancato Alessio Sakara e Belén Rodriguez al in Tù Sì Que Vales.

Nel 2017 ha anche partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle, in onda su Rai Uno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martin Castrogiovanni (@castrito81)

Carriera

Pilastro della nazionale italiana, soprannominato anche Castro, Castrogiovanni ha cominciato a giocare a rugby fin da piccolo.

La prima squadra in cui ha giocato è l’Estudiantes in Argentina e a 20 anni arriva in Italia come giocatore professionista. Proprio nel Bel Paese diventa un grande campione anche della nazionale.

Moglie

L’ex campione di rugby ha sposato l’attrice Daniela Marzulli. Un matrimonio piuttosto intimo svolto in provincia di Viterbo. I due si erano conosciuti nel 2019 grazie ad alcune amicizie in comune. Daniela lavora nel mondo dello spettacolo ed ama moltissimo i cani.

Ex fidanzata

Il rugbista è stato anche con la sciatrice Giulia Candiago per oltre otto anni, terminata a un passo dall’altare. Ha avuto una storia anche con l’ex gieffina nel 2017 Veronica Angeloni, finita dopo due anni di convivenza.