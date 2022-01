Chi è Roberta Metsola: marito, figli, carriera politica

Roberta Metsola è la nuova presidente del parlamento Europeo, la più giovane di sempre a ricoprire questo incarico. È stata eletta da una larga maggioranza dopo che è venuto a mancare il predecessore David Sassoli.

Chi è Roberta Metsola

Roberta Metsola, maltese, è la presidente più giovane del Parlamento Europeo (ha 43 anni). Eurodeputata del gruppo Ppe, è stata votata all’apice della istituzione europea nel giorno del suo compleanno ed è stata votata da una larghissima maggioranza (458 su 690 votanti, ne bastavano 309).

Madre di quattro figli, Metsola si definisce prima di tutto una mamma e la sua passione per la politica l’ha sempre accompagnata fin da giovane. Dopo aver studiato al Collegio d’Europa di Bruges, ottiene un dottorato in giurisprudenza e ha lavorato per la Rappresentanza permanente di Malta presso l’Ue. Al servizio, in un secondo momento, dell’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera, è stata poi candidata alle elezioni europee a Malta e, eletta per la prima volta nel 2014, è stata rieletta nel 2019.

La carriera politica

Il suo partito è sempre stato il Partito Popolare Europeo che l’ha portata ad avere posizioni di prestigio. Nel 2020 diventa prima maltese vice presidente del Parlamento europeo, offrendo a Malta una posizione di primo piano. Nel 2022, venuto a mancare David Sassoli, la consacrazione con la Presidenza del parlamento Europeo. È la terza donna nella storia a ricoprire questa carica dopo Simone Veil e Nicole Fontaine.