Se lo senti lo sai, Jovanotti pubblica il nuovo singolo: il video della canzone e l’uscita del nuovo album

Se lo senti lo sai è il nuovo singolo di Jovanotti pubblicato mercoledì 9 novembre 2022. La canzone anticipa l’uscita del nuovo album che arriverà nel prossimo mese di dicembre che annunciato dallo stesso artista.

Se lo senti lo sai, Jovanotti pubblica il nuovo singolo

“Se lo senti lo sai esce il 9 novembre… e fa parte de #ildiscodelsole che sarà fuori dal 9 dicembre in doppio vinile , doppio CD , digital streaming e dowload e in versione limited e numerata con 6 cd”, ha fatto sapere Lorenzo Jovanotti via social.

Il nuovo singolo di Jovanotti è così online. Il brano arriva esattamente un mese prima Il Disco del Sole, il tanto atteso album che raccoglie musica, sensazioni, pensieri, raccolti da Lorenzo negli ultimi anni. L’album sarà disponibile in formato doppio vinile, doppio CD, oltre che in digitale e in versione limitata numerata con 6 cd.

Il video della canzone

Sul web è stato pubblicato anche il video del nuovo brano dell’artista. Dopo il successo del singolo I Love You Baby, prodotto da Sixpm, arriva una nuova canzone pronta a conquistare i tanti appassionati del cantante, in attesa dell’album in uscita nel mese di dicembre.

LEGGI ANCHE: Spice Girls insieme alla festa di compleanno di Geri Halliwell: cosa fanno oggi?