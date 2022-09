Chi è Rita Dalla Chiesa: ex marito, figlia, tv, Forum, carriera politica

Rita Dalla Chiesa, che è stata candidata di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche con Forza Italia, sarà ospite della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Chi è Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia a Palermo nel 1982, è stata candidata da Forza Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Nota per il suo impegno animalista, dopo un esordio televisivo sulle reti Rai, legò la sua immagine al longevo programma Forum di Mediaset dal 1988 al 1997 e poi nuovamente dall’8 settembre 2003 al 31 maggio 2013

La carriera in politica con Forza Italia

Per lei, in particolare, Forza Italia aveva pensato ad una candidatura in Puglia, dove le era stato dato un collegio uninominale considerato “blindato” assieme ad un posto, anche, di capolista in Liguria al proporzionale. Dalla Chiesa, proprio per questo suo posizionamento nelle liste, è stata eletta in Puglia per Forza Italia alla Camera dei deputati. Per questo nuovo impegno in politica nell’aula di Montecitorio, Rita dalla Chiesa ha deciso di rinunciare a partecipare come opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Vita privata, ex marito, figlia

Negli anni settanta Rita dalla Chiesa si sposò con un carabiniere, Roberto Corese, con il quale ebbe la figlia Giulia. Dalla Chiesa, poi, nel 1992 sposò Fabio Frizzi, ma i due decideranno di separarsi nel 1998. Divorzieranno poi nel 2002, rimanendo sempre però in ottimi rapporti e accettando di lavorare insieme anche dopo la fine della loro relazione.