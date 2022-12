Barbie, film: primo trailer pubblicato con Margot Robbie. Uscita e cast completo

Barbie, film: nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer che ha mostrato le prime immagini in esclusiva. C’è tanta attesa per questo progetto cinematografico sia per quanto riguarda la storia raccontata sia per il cast scelto.

Barbie, film: primo trailer pubblicato con Margot Robbie

Nelle scorse ore è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del film Barbie, tanto atteso e chiacchierato. Poche informazioni sulla trama ma l’attrice protagonista Margot Robbie ha affermato che ‘Barbie’ sovvertirà le aspettative di tutti e regalerà agli spettatori “esattamente ciò che non sapevano di volere”.

Una visione del film viene data dalla voce fuori campo all’inizio del trailer. “Sin dall’inizio dei tempi, sin da quando è esistita la prima fanciulla, ci sono state le bambole,” recita la voce fuori campo. “Ma le bambole avevano sempre raffigurato delle bambine. Finché…”.

La musica iniziale è Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, già colonna sonora della memorabile scena d’apertura di 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, capolavoro del cinema che Greta Gerwig sceglie di omaggiare.

La trama ruota intorno alla vita di una bambola che vive nel fantastico mondo di Barbieland, ma un giorno viene cacciata perché non è abbastanza perfetta. Così decide di mettersi in viaggio e vivere un’avventura in un altro mondo, quello reale.

Uscita e cast completo

La data di uscita del film è il 21 luglio 2023. Nei panni di Barbie c’è l’attrice Margot Robbie. Il film prevede un cast abbastanza ricco ed importante: Ryan Gosling nei panni di Ken, oltre a America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Issa Rae, Michael Cera, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Dua Lipa, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya, Jamie Demetriou e Marisa Abela.

