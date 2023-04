Pavia, donna trovata morta in casa: si tratta di omicidio

La città di Pavia si bagna di un omicidio, con una donna che è stata trovata morta nella propria casa. Non sono anche chiare le dinamiche, né chi possa essere il colpevole. Ferito anche il fratello della vittima.

A lavorare al caso i carabinieri.

Donna morta in casa, succede a Pavia

È accaduto a Pavia, più precisamente nel comune di Scaldasole, che presenta appena 843 abitanti. Per questo l’omicidio di Anila Ruci fa scalpore. La donna di 38 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, creando panico tra i cittadini. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, i quali hanno trovato il fratello della vittima all’esterno della casa. A differenza della donna, lui non è morto, anche se mostrava evidenti ferite dovute a delle coltellate. Pertanto è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Lo stesso trattamento è stato riservato anche alla 38enne, a sua volta ferita con delle coltellate. A lei è però è andata peggio, avendo perso la vita. Il fratello risulta essere fuori pericolo, non avendo subito ferite gravi e profonde.

Senza dubbio si tratta di una vicenda avvolta nel mistero. La donna abitava in quella casa da circa un anno e nella piccola cittadina sembra che nessuno sappia nulla. Il luogo del probabile delitto è stato intanto chiuso con delle transenne, in modo che le forze dell’ordine possano perlustrare la zona e fare i consueti rilievi. Si potrebbe passare anche agli interrogatori dei residenti, per cercare di avere qualche pista in più.

Ci si interroga sulla dinamica dei fatti, sul presunto assassino e – di conseguenza – su quello che potrebbe essere il movente. Un fatto di cronaca che spaventa i pochissimi cittadini di Scaldasole, poco abituata a queste notizie. Nei prossimi giorni ci si attende qualche nuovo sviluppo.

