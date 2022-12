Francesca Fagnani a Sanremo 2023: sarà co-conduttrice per una sera

Francesca Fagnani a Sanremo 2023: la conduttrice di Belve sarà protagonista al Festival della canzone italiana per una sera. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore con un botta e risposta tra lei, Fiorello ed Amadeus.

Francesca Fagnani, conduttrice del programma Belve, sarà al Festival di Sanremo 2023. “Per me una felicità enorme”, così la giornalista in videochiamata e in collegamento da casa con Amadeus e Fiorello.

In collegamento in videochiamata con Viva Rai2!, la giornalista ha chiesto a Fiorello “Che belva si sente?”. “Mi sento un topo, un pulcino nero”, ha risposto lo Fiorello. Di sé invece Francesca Fagnani ha detto: “Mi sento un Jack Russell”. Fiorello ha invitato Enrico Mentana, compagno della giornalista, a fare capolino in diretta. “E’ in pigiama, a righe da interista”, ha scherzato Fagnani. “Almeno una manina, un piedino, Enrico”, ha insistito Fiorello.

“Sta portando un suo rappresentante”, ha risposto Francesca

Sarà co-conduttrice per una sera

La Fagnani sarà protagonista del Festival per una sola serata come co-conduttrice al fianco di Amadeus. La serata in cui la Fagnani calcherà il palco dell’Ariston non è stata ancora definita: “Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. Con Amadeus parleremo a breve, ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo”.

