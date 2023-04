Allerta meteo il 1° maggio su diverse regioni in Italia: ecco dove

Allerta meteo il 1° maggio: il tempo è e sarà ancora incerto nei prossimi giorni con il maltempo che non vuole ancora dare una tregua definitiva ed anche in questo lungo ponte non si può stare tranquilli.

Allerta meteo il 1° maggio

Continua il tempo ad essere instabile anche per la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio con un ponte molto lungo che è appena iniziato. Tuttavia, l’incertezze accompagnerà tutto il weekend ma anche i primi giorni del nuovo mese. Per il 1° maggio purtroppo la situazione non è delle migliori. Infatti, si prospetta una “perturbazione che sarà particolarmente significativa per intensità e diffusione dei fenomeni, con solo poche regioni che potranno restare ai margini dell’importante peggioramento. Anche le temperature subiranno un deciso calo, specialmente nelle aree del Centro-Nord, sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Occhio ai forti temporali ed al rischio grandine”.

Maltempo in diverse regioni in Italia: ecco dove

Secondo gli esperti di meteoweb.eu ecco in quali regioni in particolare è previsto il maltempo: “piogge e temporali colpiranno la totalità del nostro territorio nazionale con l’unica eccezione di Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, mentre il maltempo si accanirà particolarmente sul Nord/Ovest, con piogge incessanti e senza sosta sul Piemonte, e nelle Regioni del Centro”.

Non finisce così: “Martedì 2 Maggio sarà un’altra giornata di forte maltempo in tutt’Italia, con uno spostamento dei fenomeni più estremi al Sud: nel corso della giornata piogge e temporali si intensificheranno nelle Regioni meridionali concentrandosi nel pomeriggio/sera su Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, dove avremo temporali particolarmente violenti. Al Nord ancora forti piogge in Emilia Romagna e nell’alto Adriatico, mentre la situazione migliorerà gradualmente al Nord/Ovest. Mercoledì 3 Maggio il maltempo si concentrerà al Centro/Sud con ulteriori piogge e temporali persistenti su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia”.

